Lupi italiani a rischio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Decreto del ministro dell’Ambiente che recepisce la modifica della Direttiva Habitat dell’Unione Europea. Ciò porterà al depotenziamento della protezione dei lupi, consentendo l’attuazione di “piani di gestione” di questi animali.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, già quest’anno i cacciatori potrebbero uccidere fino a 163 lupi. La Lega Antivivisezione riporta che il Governo non ha voluto mantenere il massimo grado di tutela possibile per i lupi nonostante l’opposizione della comunità scientifica internazionale e la contrarietà dei cittadini italiani.

Si sottolinea che, pur avendo tempo fino a un anno e mezzo per implementare la direttiva di Bruxelles, si è impiegato poco meno di sei mesi per mettere nero su bianco il via libera alla caccia a questi animali. La Costituzione italiana, che dal 2022 ha innalzato la tutela dell’ambiente e degli animali a principio fondativo dell’ordinamento nazionale, avrebbe dovuto vincolare il Governo a discostarsi dalla campagna d’odio contro i lupi.

La Lega Antivivisezione ricorda che finché la Legge nazionale sulla tutela degli animali selvatici continuerà a offrire una “protezione particolare” ai lupi italiani, la caccia dovrà aspettare. Ammazzare i lupi non serve a diminuire le loro predazioni sugli animali allevati, come già accertato dalla comunità scientifica in tutto il mondo. Sono invece gli allevatori ad essere obbligati a proteggere i loro animali.

La battaglia in difesa dei lupi continua, e la Lega Antivivisezione si opporrà con ogni mezzo possibile alla revisione della Legge sulla tutela degli animali selvatici e farà ricorso alla giustizia amministrativa per impedire l’attuazione di ogni provvedimento di uccisione.