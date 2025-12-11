6.4 C
Lupi in Romagna, danni alle colture

Da stranotizie
L’attacco di lupi e fauna selvatica ai campi coltivati dalle Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna ha causato danni per circa 300mila euro. L’ultimo episodio si è verificato ad Agrisfera, dove tre lupi hanno danneggiato i teloni a protezione del mais destinato alla stalla da latte biologico e al biodigestore.

La situazione più grave riguarda la Cab Comprensorio Cervese, con oltre 100mila euro di danni alle colture e alle strutture aziendali. Tuttavia, il problema riguarda tutte le cooperative, tra cui Bagnacavallo e Faenza, Fusignano, Campiano, Terra e Massari.

Secondo Legacoop Romagna e i responsabili delle singole cooperative, le cooperative agricole braccianti svolgono un ruolo fondamentale di presidio per il territorio. Tuttavia, le regole attuali del sistema dei risarcimenti penalizzano le aziende che hanno estensioni maggiori, in quanto le misure di prevenzione richiederebbero investimenti milionari per recintare superfici immense. Inoltre, i ristori riconosciuti non riflettono l’entità reale dei danni subiti dalle cooperative.

