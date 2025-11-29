9.1 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Animali

Lupi in Emilia Romagna

Da stranotizie
Lupi in Emilia Romagna

Gli attacchi dei lupi a Rimini stanno aumentando, ma la Regione Emilia Romagna non richiede la loro cattura o abbattimento come previsto da ISPRA. L’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali è preoccupata per la strage di bestiame e animali domestici. I lupi stanno attaccando e uccidendo cani anche al guinzaglio o dentro i giardini delle case.

Sono stati riportati diversi episodi, due a Torre Pedrera, dove i proprietari chiedono di intervenire prima che la situazione sfugga di mano. Nel giro di due mesi, i lupi hanno già ucciso almeno dieci cani e non si fanno scrupolo di avvicinarsi ai centri abitati.

Recentemente, una donna ha perso la sua cagnolina dopo che due lupi sono appariti nel suo giardino. Ora vive nel terrore, poiché i lupi sono tornati ancora. L’Associazione fa notare che l’Emilia Romagna ha la più alta densità di lupi al mondo e che l’Italia ha la più alta popolazione di lupi in Europa.

Il “Protocollo sperimentale per l’identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti” di ISPRA indica che se il lupo attacca o ferisce un cane al guinzaglio deve essere rimosso, essendo un “lupo abituato all’uomo e pericoloso”. L’Associazione si chiede se si debba per forza attendere la disgrazia per intervenire. Ci sono anche timori per il turismo, come già avvenuto in passato in altre regioni.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Dolomiti: le migliori destinazioni in Italia
Articolo successivo
Natale a Lodè con A Boche Tenorosa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Giro d’Italia

Francesca Morvillo a Catanzaro

Francesco Totti in Tali e Quali Show

Stop alla violenza di genere

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.