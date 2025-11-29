Lupi in Emilia Romagna

Gli attacchi dei lupi a Rimini stanno aumentando, ma la Regione Emilia Romagna non richiede la loro cattura o abbattimento come previsto da ISPRA. L’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali è preoccupata per la strage di bestiame e animali domestici. I lupi stanno attaccando e uccidendo cani anche al guinzaglio o dentro i giardini delle case.

Sono stati riportati diversi episodi, due a Torre Pedrera, dove i proprietari chiedono di intervenire prima che la situazione sfugga di mano. Nel giro di due mesi, i lupi hanno già ucciso almeno dieci cani e non si fanno scrupolo di avvicinarsi ai centri abitati.

Recentemente, una donna ha perso la sua cagnolina dopo che due lupi sono appariti nel suo giardino. Ora vive nel terrore, poiché i lupi sono tornati ancora. L’Associazione fa notare che l’Emilia Romagna ha la più alta densità di lupi al mondo e che l’Italia ha la più alta popolazione di lupi in Europa.

Il “Protocollo sperimentale per l’identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti” di ISPRA indica che se il lupo attacca o ferisce un cane al guinzaglio deve essere rimosso, essendo un “lupo abituato all’uomo e pericoloso”. L’Associazione si chiede se si debba per forza attendere la disgrazia per intervenire. Ci sono anche timori per il turismo, come già avvenuto in passato in altre regioni.