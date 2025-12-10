Lupi in Emilia Romagna

Le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna hanno tracciato un bilancio pesante dei danneggiamenti provocati dalla fauna selvatica, che tocca quota 300mila euro. Il comparto è preoccupato non solo per le specie endemiche o i volatili, ma anche per l’emergere del lupo come nuova minaccia diretta per le attività produttive e le strutture aziendali.

Un recente episodio è avvenuto presso la cooperativa Agrisfera, dove tre esemplari di lupo hanno lacerato i teloni utilizzati per proteggere il mais stoccato. I vertici dell’azienda hanno espresso forte timore per l’incolumità dei vitelli presenti nelle stalle, potenziali prossime vittime dei predatori.

La situazione appare critica in tutto il territorio provinciale, con la Cab Comprensorio Cervese che registra il quadro più drammatico: oltre 100mila euro di danni stimati. In questa zona, la pressione è esercitata da una molteplicità di animali, come daini, gabbiani, colombacci e nutrie. Nonostante investimenti in sistemi di dissuasione, la difesa di migliaia di ettari risulta quasi impossibile e i costi di ripristino restano ingenti.

Le segnalazioni di danni si moltiplicano da tutte le associate, con problemi analoghi riportati dalla Cab Terra, Cab Massari e Cab Campiano. Di fronte a questa emergenza, i vertici di Legacoop Romagna hanno lanciato un appello alle istituzioni, evidenziando come l’attuale sistema di risarcimenti sia inadeguato e penalizzi le aziende con grandi estensioni terriere. Le richieste rivolte a Stato e Regione Emilia-Romagna vertono sulla necessità di criteri di ristoro che riflettano l’entità reale delle perdite, finanziamenti per la prevenzione e piani di selezione più efficaci per il controllo delle specie invasive.