Lupi e orsi a Trento: rischi e responsabilità comunitaria

Il Comune di Trento è caratterizzato da una significativa presenza di boschi, dove vivono lupi e orsi che spesso si avvicinano ai centri abitati in cerca di cibo. Per affrontare questa situazione, l’amministrazione ha organizzato incontri informativi per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da evitare, al fine di non rendere gli animali selvatici troppo familiari.

Tuttavia, non sono state adottate misure riguardo al foraggiamento, una pratica comune tra i cacciatori che il Piano Faunistico Provinciale permette ma critica per i suoi effetti negativi. Questa pratica favorisce la sopravvivenza degli animali più deboli, promuove la diffusione di malattie e indebolisce l’intera popolazione. Inoltre, il foraggiamento attira roditori e mustelidi, che possono diventare prede per i grandi carnivori.

Le Consigliere comunali di Onda, Giulia Bortolotti e Alessia Tarter, hanno presentato un’interrogazione riguardo a questa contraddizione, evidenziando che la presenza di prede dovuta al foraggiamento influisce sul comportamento dei grandi carnivori come il lupo e l’orso. Questo tipo di alimentazione in aree antropizzate aumenta il rischio di avvicinamento degli animali agli insediamenti umani, aumentando le interazioni con le persone. Il Piano faunistico stesso sconsiglia il foraggiamento in zone frequentate dai grandi carnivori.

L’interrogazione chiede al Comune se siano stati identificati i luoghi di foraggiamento e quali misure siano state intraprese per garantire la sicurezza dei cittadini e la biodiversità. Inoltre, si richiede chiarimenti sui controlli effettuati e su eventuali azioni concrete per limitare questa pratica. Il tema sarà discusso in una conferenza stampa in programma.