Lupi e fauna selvatica in Emilia Romagna

La fauna selvatica è tornata al centro del dibattito su Telelibertà nella prima puntata di “Nel Mirino”. Il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi va in onda per fare il punto della situazione nella nostra provincia insieme alla giornalista di “Libertà” Elisa Malacalza e per analizzare i diversi aspetti che vanno dalla gestione locale ai piani previsti dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli ospiti in studio includono Enrico Merli, responsabile delle attività faunistico-venatorie, pesca e tartufi di Piacenza per la Regione Emilia Romagna, Adriano Fortinelli, coordinatore settore fauna selvatica di Coldiretti Piacenza, Luca Segalini, vicepresidente di Confagricoltura Piacenza e già presidente Giovani Piacenza ed Emilia Romagna, Tiziano Pizzasegola, presidente di Atc e di Fidc Piacenza. Inoltre, ci saranno contributi video di Valentina Calderoni del gruppo Facebook “Attenti al lupo” e dei social del Gruppo Libertà, nonché un collegamento video con Alessio Mammi, assessore ad agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia Romagna. La puntata si concentra su come si può convivere in sicurezza con animali come lupi, cinghiali, istrici e ibis.