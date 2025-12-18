Lupi avvistati nel Lodigiano

Una coppia di lupi è stata ripresa da una fototrappola nei campi al margine dell’abitato di Pieve Fissiraga, in prossimità di un’azienda agricola. Le immagini risalgono alla notte tra sabato e domenica e mostrano gli animali in transito nell’area. La fototrappola era stata installata dopo il ritrovamento di tracce riconducibili al passaggio dei lupi. Al momento non sono stati segnalati danni, ma la ripresa ha riacceso l’attenzione sulla presenza dell’animale nel territorio.

Antonio Boselli, imprenditore agricolo lodigiano, ha commentato l’episodio, sottolineando come la presenza dei lupi non abbia finora causato problemi diretti, pur aumentando la preoccupazione tra chi lavora nei campi, soprattutto nelle ore senza luce. L’avvistamento di Pieve Fissiraga si inserisce in un quadro più ampio che riguarda l’intero Lodigiano, con 115 segnalazioni raccolte negli ultimi mesi e una diffusione che interessa quasi tutta la provincia.

Secondo Luca Canova, l’aumento di specie come la nutria, che rappresentano una possibile fonte di nutrimento, è tra i fattori che favoriscono la diffusione dei lupi. Il passaggio dei lupi non è più un episodio isolato, ma un fenomeno che interessa in modo sempre più evidente anche le aree agricole e di pianura, con solo una decina di comuni in cui il lupo non sarebbe mai stato osservato.