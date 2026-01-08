Lupi all’aeroporto di Rimini

La neve caduta di recente ha permesso ai Carabinieri Forestali di seguire le tracce di un branco di quattro lupi che entra ed esce dall’aeroporto di Rimini, causando la chiusura temporanea dello scalo per motivi di sicurezza. I militari dell’Arma hanno individuato le strade d’accesso utilizzate dagli animali selvatici, che sono stati avvistati a ridosso della pista di atterraggio e decollo, rappresentando un rischio per i velivoli.

La presenza di colonie di lepri nel sedime aeroportuale potrebbe essere il motivo che attira i lupi. I Carabinieri forestali spiegano che nei prossimi giorni sarà possibile proseguire nelle specifiche attività di monitoraggio per accertare l’auspicata fuoriuscita degli animali dal perimetro aeroportuale.

La “questione” lupo è seguita e monitorata all’interno del Tavolo Tecnico sulla diffusione dei lupi, cinghiali ed ungulati, che fornisce un contributo costante relativamente alla presenza e monitoraggio della specie. Il Tavolo presiede Istituzioni locali, tra cui i Carabinieri Forestali, il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e pesca della Regione, la Polizia Provinciale e l’Associazione Coldiretti di Rimini.

L’ultimo monitoraggio ha confermato la presenza nella provincia di gruppi “storici” di lupi, oltre alla individuazione di nuovi gruppi recentemente formatesi. Avvistamenti costanti sono stati concretizzati in vari comuni, tra cui Rimini, Verucchio, Poggio Torriana, Maiolo, San Leo, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, Pennabilli e Casteldelci.

Il ruolo dei Carabinieri Forestale si estrinseca nel riscontrare tutte le segnalazioni pervenute, attraverso sopralluoghi in loco finalizzati all’individuazione di eventuali tracce testimonianti la presenza del lupo. Vengono verificate e riscontrate segnalazioni relative ad attacchi portati dai lupi presso allevamenti di bestiame, ovvero in danno di animali domestici. Si procede ad allertare i servizi preposti nei casi di rinvenimento di carcasse di lupi.