Lupi a Vallefoglia

Il Comune di Vallefoglia ha adottato un’ordinanza sindacale per gestire la crescente presenza di lupi nelle zone rurali e in prossimità dei centri abitati. L’ordinanza è stata emanata a seguito di numerose segnalazioni relative ad avvistamenti di lupi nei pressi delle abitazioni, lungo le piste ciclopedonali e in aree frequentate dalla popolazione, nonché in conseguenza di episodi che hanno comportato l’uccisione di alcuni animali da compagnia come cani e gatti.

Il provvedimento prevede una serie di misure preventive volte a ridurre i fattori di attrazione per i lupi, come il divieto di abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori e l’accumulo e l’utilizzo improprio di materiali organici per pratiche rurali o zoofile. inoltre vietato il deposito incontrollato di alimenti e il posizionamento di cibo per cani e gatti all’esterno delle abitazioni. fatto divieto di lasciare cani e animali d’affezione incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili ai lupi.

In caso di avvistamento di lupi, si consiglia di mantenere la calma, allontanarsi lentamente tenendo l’animale sempre nel proprio campo visivo, evitando di correre o di voltare le spalle. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione, sottolineando che il rispetto delle regole rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle persone, la tutela degli animali domestici e una corretta convivenza con la fauna selvatica.