Lupi a Rimini e San Marino

Nella provincia di Rimini ci sono circa una novantina di lupi, con la maggior parte concentrata in Valconca e Valmarecchia, dove sono stati individuati almeno 12 branchi. Questo è il risultato dell’ultimo monitoraggio condotto dalla provincia di Rimini, come riferito dal referente locale per caccia e fauna selvatica, Pier Claudio Arrigoni.

La popolazione di lupi è aumentata, ma non in maniera esponenziale come alcuni pensano. In media, un branco è composto da 5 o 6 animali e ci sono anche altri 4 o 5 piccoli gruppi di lupi in dispersione. Sono questi ultimi a essere responsabili degli attacchi recenti a Vergiano, Spadarolo e Corpolò, che hanno causato timori tra i residenti.

Arrigoni consiglia di tenere gli animali domestici in casa e di evitare di lasciare cibo o rifiuti all’esterno per non attirare i lupi. La polizia provinciale è autorizzata a utilizzare proiettili di gomma per spaventare i lupi, ma finora non si è mai presentata l’occasione di farlo.

Gli avvistamenti di lupi continuano anche a San Marino, dove un branco di 5 animali è stato visto aggirarsi a Domagnano. La presenza del lupo a San Marino sarà discussa nella riunione dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e degli Habitat, che riunisce esperti e rappresentanti di vari settori per trovare soluzioni che bilancino la conservazione delle specie con la sicurezza dei cittadini e delle imprese agricole.

