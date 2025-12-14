12 C
Lupi a Rimini, attacchi in città

Da stranotizie
Nella zona del quartiere 11, dove il fiume Marecchia arriva in città, sono stati segnalati numerosi episodi di predazione di animali domestici e da allevamento da parte di lupi. Il signor Elio, un allevatore di animali da cortile, ha perso oltre 150 animali, tra capre, oche, anatre e galline, a causa degli attacchi dei lupi, che si sono verificati anche in pieno giorno.

Sono stati documentati molti casi di pecore, capre e persino asini sbranati dai lupi, con oltre 200 predazioni solo tra agosto e metà settembre. La preoccupazione degli abitanti della zona sale ogni giorno, non solo per la sicurezza degli animali, ma anche per la sicurezza delle persone. Gli abitanti hanno formato un comitato per chiedere soluzioni al problema.

Secondo la Regione, ci sono circa una novantina di esemplari di lupi presenti nella zona del riminese. L’assessore all’agricoltura Alessio Mammi sostiene che, senza un cambiamento della normativa nazionale, non è possibile intervenire. Tuttavia, i cittadini chiedono soluzioni pratiche per risolvere il problema, poiché quelle suggerite finora, come reti elettrificate e barriere di cemento interrate, sono costose e spesso impraticabili.

