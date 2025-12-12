4.9 C
Animali

Lupi a Modigliana, un problema crescente

I lupi sono diventati un problema a Modigliana, dove numerose uccisioni di animali hanno modificato le abitudini delle persone. Le denunce sono state numerose e molti hanno partecipato a una riunione al Bar Centrale per discutere della situazione. Sono state ritrovate carcasse di animali nelle strade e vicino ad allevamenti, e i fungaioli hanno ridotto le uscite nel bosco a causa della presenza dei lupi.

Diverse persone hanno subito danni: Davide Mancinella ha perso un’asina, Libero Rabiti cinque pecore e nove agnelli, Emilio Melandri dieci capre. Altri proprietari hanno subito aggressioni mortali ai loro animali, come Leonilla Berti, Emanuele Ciani e Pierpaolo Tacconi. I lupi sono stati visti direttamente da persone e ripresi dalle fototrappole, e si stima che ci siano almeno due branchi, di sette e dodici lupi.

Ci sono state altre uccisioni: un cane setter da caccia sbranato, due capre, otto pecore e un cane lagotto. La “Squadra cinghiaiali Val Tramazzo di Modigliana” ha notato una diminuzione del numero di cinghiali abbattuti, passando da 250-300 a una trentina. L’Unione Europea ha abbassato il livello di protezione del lupo, permettendo gestione e catture a causa dell’aumento della popolazione e dei danni provocati.

Gli allevatori trovano difficile ottenere rimborsi per i danni subiti e le recinzioni per proteggere gli animali sono costose. Gli ambientalisti sono di parere opposto, sostenendo che l’uomo debba provvedere a difendersi. Le persone danneggiate sollecitano le istituzioni a intervenire e stanno organizzando riunioni con esperti per discutere della situazione.

