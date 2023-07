Descrizione: Applicazione:

1. Con questo cavo, puoi collegare la tua power bank, l’adattatore USB all’altoparlante o al router Bluetooth, Pagina 2. Utilizzare questo cavo, è possibile fornire la striscia LED del router dell’altoparlante bluetooth intelligente e altro dispositivo da 12V tramite adattatore USB

3. Alimentazione da caricatore USB, power bank, caricatore per auto e altro adattatore USB.

4. Alcune sorgenti di power bank mobili hanno una funzione di spegnimento automatico e la corrente di uscita di 90mA si spegnerà automaticamente. Si consiglia di utilizzare l’adattatore USB a muro.

5. La dimensione del connettore CC è OD: 4,0 mm e ID: 1,7 mm. Si prega di controllare se si inserisce nel jack di alimentazione del dispositivo

6.Utile, super conveniente per diversi tipi di dispositivi come ventola, lampada a LED, altoparlante Bluetooth, router wireless, altoparlanti che richiedono alimentazione a 12V (che non è una batteria nel prodotto) Specifiche:

Tensione in ingresso: DC 5V 2A

Tensione di uscita: CC 12V 0,5 A 6 W max

Lunghezza del cavo: ca. 100 centimetri

Colore: nero, bianco

Interfaccia di ingresso: USB tipo A maschio

Interfaccia di uscita: spina da 4,0 x 1,7 mm (all’interno del positivo, all’esterno del negativo)

Nota:



1.Transizione: 1 cm = 10 mm = 0,39 pollici

2.Si prega di consentire un errore di 0-1 cm dovuto alla misurazione manuale. assicurati che non ti dispiaccia prima di fare un’offerta.

3. A causa della differenza tra diversi monitor, l’immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell’articolo. Grazie! 1.Transizione: 1 cm = 10 mm = 0,39 pollici2.Si prega di consentire un errore di 0-1 cm dovuto alla misurazione manuale. assicurati che non ti dispiaccia prima di fare un’offerta.3. A causa della differenza tra diversi monitor, l’immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell’articolo. Grazie! Il pacchetto include:

1 cavo adattatore da USB 5V a CC 12V



10,99 €