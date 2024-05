l’uomo non poteva credere alle sue parole

La storia di oggi vede come protagonista un fortunato pensionato che grazie a un Gratta & Vinci scopre di aver vinto mezzo milione di euro. Quella che ha lasciato tutti senza parole è stata però la domanda che lo stesso avrebbe posto al suo tabaccaio di fiducia.

Gratta & Vinci

Ecco in che cosa consiste questa divertentissima storiella!

Mezzo milione al Gratta & Vinci: Il pensionato fa il botto

Quella dei Gratta & Vinci è diventata una vera e propria moda, motivo per cui ogni giorno sono davvero tante le persone che investono in questo settore. A fare questa scelta anche un vecchietto di 80 anni che grazie all’acquisto di un semplice biglietto pagato 5 euro ne ha portati a casa mezzo milione.

Gratta & VInci

Si tratta di una possibilità davvero molto rara, in quanto sono pochissime le persone che ricevono un’opportunità così grande dalla vita. Da quello che sappiamo però, l’anziano in questione si è recato nella tabaccheria centrale del suo paese per acquistare questo biglietto, ma non si è comportato come tutti gli altri acquirenti.

Solitamente infatti, chi compra questi biglietti li gratta sul momento al fine di riscattare la vincita nell’immediato. L’80enne invece, ha portato a termine il suo acquisto e ha deciso di tornare a casa per grattarlo con la moglie.

La reazione del tabaccaio alla domanda del vecchietto

Il titolare del punto vendita in questione, un certo Sebastiano, ha raccontato come in un giorno come tanti abbia ricevuto una misteriosa chiamata. A contattarlo proprio il vecchietto, il quale comunicava al negoziante cosa dovesse fare in quanto aveva vinto 500.000 € al Gratta & Vinci.

Tanti Gratta & Vinci

Questa vincita sorprendente si è verificata in un piccolo paesino noto come Conselve, una località che conta a malapena 10.000 abitanti. Il titolare, a sentire questa richiesta, è rimasto esterrefatto in quanto ha capito come il vecchietto avesse riposto in lui la più totale fiducia.

Molte volte infatti, le persone più giovani possono approfittarsi di quelle più anziane in quanto queste sono poco avvezze alla tecnologia e non sempre comprendono tutto ciò che ne deriva. Per fortuna il signore ha trovato una persona molto gentile e disponibile, la quale ha dichiarato di sentirsi fiera di essere un punto di riferimento per tutti gli anziani del posto. Un bel colpo di fortuna in tutti i sensi!