L’uomo “immune” ai morsi di serpente si fa mordere da oltre 200: dal suo sangue un nuovo antidoto potrebbe salvare moltissime persone.

Tim Friede, un uomo del Wisconsin, ha deciso di esporsi volontariamente ai morsi di oltre 200 serpenti, tra i quali quelli con i veleni più letali al mondo, per combattere contro i veleni dei serpenti. Questo approccio estremo, sebbene non convenzionale e privo di basi scientifiche solide, ha portato a risultati sorprendenti: il suo sangue ha sviluppato una risposta immunitaria unica che potrebbe essere la chiave per creare un antidoto universale contro i veleni dei serpenti.

Gli scienziati, inizialmente scettici, sono rimasti colpiti dalla capacità del sangue di Friede di neutralizzare una vasta gamma di tossine, comprese quelle del mamba nero e del taipan costiero. Sono stati identificati due anticorpi specifici nel suo sangue, LNX-D09 e SNX-B03, che possono contrastare quantità letali di veleni. Studi condotti su cavie hanno mostrato una protezione completa contro alcune specie di serpenti e una protezione parziale contro altre, suggerendo che il sangue di Friede ha un potenziale senza precedenti.

Attualmente, circa 100.000 persone muoiono ogni anno a causa dei morsi di serpenti, evidenziando l’urgenza di disporre di un antidoto polivalente. L’approccio innovativo di Friede potrebbe colmare questo vuoto nella medicina d’emergenza, e le prime sperimentazioni cliniche sugli animali hanno mostrato esiti positivi. La motivazione di Friede a farsi mordere da così tanti serpenti rimane un enigma: alcuni lo considerano folle, altri un genio che potrebbe rivoluzionare il trattamento dei veleni.