L’uomo ferito alla gamba viene arrestato

Un grave episodio è avvenuto a Padova, dove un uomo di 32 anni, armato di un’ascia, ha tentato di aggredire due poliziotti. L’aggressore, di origine nigeriana, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine all’alba del 16 dicembre in via Trieste, a seguito di segnalazioni riguardanti un individuo pericoloso e armato. Giunti sul posto, gli agenti hanno cercato di convincere l’uomo a gettare l’arma, ma nonostante l’uso di spray al peperoncino e taser, il 32enne ha attaccato uno dei poliziotti. Quest’ultimo, riuscendo a mettersi in salvo, ha riparato dietro l’auto di servizio.

Dopo aver minacciato il secondo agente, l’uomo è stato avvertito più volte di fermarsi prima che il poliziotto aprisse il fuoco, colpendolo a una gamba. L’aggressore è stato successivamente sedato e trasportato all’ospedale civile di Padova, dove è attualmente ricoverato. Durante il controllo, sono stati rinvenuti anche due coltelli addosso al 32enne. L’uomo, oltre a essere un migrante irregolare ed ex richiedente asilo con l’istanza rigettata, era già stato denunciato in passato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia.

L’aggressione ai poliziotti è stata riportata anche dal sito di TGCom24, sottolineando come le forze dell’ordine abbiano fatto il possibile per disarmare l’aggressore prima che questo si scagliasse su di loro. L’episodio ha suscitato preoccupazione e condanna da parte delle autorità, evidenziando la pericolosità di situazioni di questo tipo. L’aggressore ora affronta accuse di duplice tentato omicidio, un reato di grande gravità che necessita di un’attenta indagine e delle opportune misure legali. La vicenda evidenzia anche la complessità delle questioni legate all’immigrazione e alla sicurezza pubblica, specialmente in contesti di tensione. La possente risposta delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, proteggendo non solo gli agenti coinvolti, ma anche la sicurezza della comunità circostante.