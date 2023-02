L’uomo entra nel bus con in spalla un topo: “Sei tu Rémy?”

La clip è diventata virale e vede protagonista un uomo che sale su un autobus con in spalla un topo, ricordando a tutti Ratatouille – VIDEO.

Non solo cani e gatti possono essere considerati i migliori amici dell’uomo, anzi sono molti gli animali che prendono un pezzo di cuore alle persone, compresi i piccoli roditori. In questo caso non si sta parlando di porcellini d’India o criceti, bensì di topi. Difatti nei social network è diventata virale una strana coppia uscita direttamente da Ratatouille.

L’uomo porta in spalla un topo e cattura l’attenzione dei presenti – VIDEO

Il video di un uomo che aspetta l’autobus con un topo sulla spalla è diventato immediatamente virale sui social media, specialmente su TikTok. L’evento eccezionale si è svolto nello stato di Nuevo León, in Messico. La clip mostra un uomo che aspetta la Ruta Emergente in compagnia del suo piccolo amico.

La storia ha fatto tanto scalpore perché non è comune incontrare qualcuno per strada che si porta in giro un piccolo topo in spalla, come animale domestico a causa delle malattia ad esso associate e che sono pericolose per l’essere umano. Per questo motivo, dalla sua pubblicazione, la clip è diventata virale sui vari social network.

Mentre l’uomo aspetta tranquillo di salire sull’autobus, si può notare dal video che il topolino aspetta quatto quatto nella spalla del suo padroncino, al calduccio tra la pelle e la felpa. Il video dura solo pochi secondi, ma in questo breve lasso di tempo si vede come il topo sia ben composto ed educato.

@isaaac_.02 la pequeña mascota👀 #mty #mascota #metrorrey ♬ sonido original – Pintamos Toda La Casa 🎨🏘

Ha superato in fretta le 350mila visualizzazioni, e molti sono stati anche i commenti, riferiti soprattutto al film Disney Pixar Ratatouille del 2007. Tra i commenti si legge “Rémy sei tu?“, il quale è il nome del topo chef protagonista che guida come una marionetta il ragazzo con cui stringe amicizia.