l’uomo è un vero eroe

Il piccolo gattino è stato trovato in una discarica, coraggiosamente l’uomo l’ha salvato come un vero eroe. Fortuna c’era lui!

Molti gatti, ogni giorno, si trovano in situazioni di pericolo alle quali non hanno chiesto, soprattutto se sono dei cuccioli appena nati. La fortuna vuole che alcuni buoni samaritani non si girano dall’altra parte quando vedono un cucciolo solo e in difficoltà, come è capitato per un tenero e minuscolo gattino trovato in una discarica di auto.

Gattino trovato in una discarica: il buon samaritano se ne prende cura dopo averlo salvato

Il piccolo gattino appena nato è stato trovato da un buon samaritano mentre vagava per la discarica di auto. Fortunatamente il cucciolo ha trovato esattamente ciò i cui aveva bisogno per poter sopravvivere, ovvero la gentilezza dell’uomo, quella che gli era stata negata quanto è stato abbandonato dagli ex proprietari.

Dopo aver vagato a lungo per la discarica, appena nato, finalmente ha incontrato la vera gentilezza di una persona. I suoi ex proprietari lo avevano abbandonato tra i rottami e i rifiuti, e così piccolo, era impossibile che potesse farcela da solo. Il passaggio del buon samaritano gli ha cambiato la vita, il quale si trovava lì per cercare dei pezzi per la sua auto. Invece di trovare ciò che faceva al caso suo, si è ritrovato a portare a casa qualcosa di ancora più prezioso. Frugando di auto in auto in cerca dei pezzi desiderati, all’interno di un’auto, sul tappetino, si trovava proprio il dolce gattino indifeso.

Trovatosi davanti al cucciolo indifeso, non ha potuto fare altro che portarlo con sé. Senza pensarci due volte, quindi, l’ha raccolto e l’ha portato a casa per donargli una nuova vita. Il buon samaritano ha fatto tutto da manuale: è andato a comprare il latte in polvere, l’ha sfamato e l’ha appoggiato al caldo su una coperta di lana, creandogli uno spazio tutto suo in modo da ambientarsi. Agli occhi del gattino, il buon uomo deve essere sembrato un vero eroe, in quanto da solo non ce l’avrebbe mai fatta. Piano piano, il piccolino si è ripreso e dopo alcuni giorni ha scoperto essere una tenerissima gattina, che ha poi chiamato Serena.

Dopo alcuni giorni che si trovava sotto le sue cure, la micetta ha aperto anche gli occhietti e dopo due settimane stava anche imparando a camminare come si deve. Tra cure costanti e tanto amore, dopo un mese la piccolina si è trasformata nella gattina più dolce, giocosa e in salute di tutte. Inoltre ama particolarmente stare con il suo salvatore e riempirlo di tante fusa, una vera e propria adorazione ei confronti del suo eroe. Il video del salvataggio è stato condiviso su TikTok, dove il buon samaritano si è chiesto se sia opera del Cat Distribution System. Comunque sia è grato che Serena sia entrata nella sua vita.