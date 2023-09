Un povero gattino era rimasto paralizzato dopo un terrificante atto di crudeltà, il piccolo innocente e indifeso aveva pochissime possibilità di tornare a camminare e se non fosse stato per l’uomo non ce l’avrebbe mai fatta

California, la storia di un povero gatto paralizzato ha fatto molto scalpore dopo la diffusione del video che ritrae un uomo che imperterrito giorno dopo giorno ha aiutato il micio paralizzato a tornate a camminare e quindi a poter avere una vita normale.

L’uomo è determinato a far camminare nuovamente il gatto paralizzato.

Il felino era ospite presso il Sierra Pacific Furbabies, una struttura sita in California che offre assistenza e amore alle povere creature in difficoltà, sono moltissime le storie di animali in difficoltà che si trovano nella struttura di questa associazione e tra tutte spicca la storia di Desmond un gattino color rosso.

La sua vita era infatti stata segnata da una drammatica crudeltà dopo il quale il felino aveva perso l’uso delle zampe posteriori, il cucciolo dal pelo rosso era infatti stato colpito con un fucile e nonostante le svariate operazioni il felino era rimasto paralizzato con pochissime speranze di tornare a camminare.

Desmond passava le sue giornate trascinando le zampe posteriori e le prime diagnosi dopo il suo salvataggio non erano le più incoraggianti, i medici erano infatti convinti che a causa della gravità della lesione riportata in seguito al ferimento con l’arma da fuoco il gatto non sarebbe mai più stato in grado di muovere le zampe posteriori e quindi di tornare a camminare normalmente.

David Loop volontario presso Sierra Pacific Furbabies era però di tutt’altra opinione secondo l’uomo infatti il gatto aveva la voglia di farcela e secondo quanto raccontato glie lo leggeva negli occhi che sarebbe potuto tornare a camminare.

L’uomo con questa convinzione ha quindi iniziato insieme al micio un percorso di riabilitazione, cercando di stimolare il più possibile il movimento nelle zampe posteriori del felino.

Dopo mesi e mesi di tentativi e di costante allenamento è avvenuto il miracolo, quelli che erano stati decretati dai medici come arti paralizzati hanno iniziato pian piani a rafforzarsi facendo si che il micetto iniziasse a muovere le zampe lentamente per compiere poi i primi passi autonomi senza essere sorretto.

Il felino che torna a camminare non è stata solo una vittoria del gatto ma anche dell’uomo che con impegno nonostante le statistiche fossero a loro sfavore non ha mai perso la speranza e ha aiutato il felino a tornare a camminare.

@davidloop65 Desmond’s Journey… from paralyzed to walking again. @stefanie.lynn00 #davidloop65 #fyp #catdad #catdaddy #cattok #catsoftiktok #catmom #catlover #cat ♬ original sound – David Loop

La cosa più incoraggiante di tutta questa storia è che durate il percorso di riabilitazione l’uomo oltre a dedicarsi a Desmond ha iniziato lo stesso percorso con un altro gatto rosso di nome Fredrick, anche questo felino era paralizzato e anche lui grazie alla pazienza e l’incoraggiamento del volontario è tornato pian piano a camminare.