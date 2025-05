L’uomo che tormenta i suoi benefattori

Da soccorritori a vittime di una persecuzione. Una coppia di imprenditori di Cassino ha vissuto mesi di minacce e aggressioni da parte di un uomo che avevano aiutato dopo un malore durante una partita di calcio. Un gesto altruistico si è trasformato in un incubo quando l’uomo, trasfuso in ospedale, ha iniziato a credere che la trasfusione gli avesse cambiato l’orientamento sessuale, accusando gli imprenditori di averlo reso gay.

Da questo punto ha avuto inizio una serie di comportamenti persecutori: l’uomo ha minacciato verbalmente i due, intimidendoli sia a casa che al lavoro, e ha vandalizzato le loro proprietà. In pochi mesi, la coppia ha presentato otto denunce alle forze dell’ordine per episodi di aggressione fisica e danni. L’ultimo incontro violento è avvenuto nel centro della città e solo l’intervento dei carabinieri ha messo fine alla tensione.

Nonostante le prove raccolte, tra cui relazioni delle forze dell’ordine e documentazione medica, le autorità giudiziarie non hanno ancora fornito misure di protezione per gli imprenditori. Inoltre, non sono stati attivati percorsi sanitari per l’uomo per valutare la sua condizione psicologica. La situazione ha lasciato la coppia esausta e in una crescente paura per la loro sicurezza, evidenziando l’assenza di supporto per affrontare una persecuzione così surreale.

