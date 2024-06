L’uomo che starebbe frequentando Chiara Ferragni: “Conosciuto in Toscana”

Da settimane circolano rumor su una presunta amicizia speciale tra Chiara Ferragni e Tony Effe, ma Deianira Marzano ha smentito le voci: “Ho parlato con Chiara, mi ha detto che sono solo amici e che non c’è nessuna storia“. Adesso però spunta il nome di un altro uomo, che la regina delle influencer avrebbe conosciuto in Toscana durante un weekend a Forte dei Marmi.

Un uomo vicino a Chiara Ferragni: “Lui è un medico toscano conosciuto nelle settimane scorse”.

Poco fa a Pomeriggio 5 Michel Dessì (in collegamento da City Life) ha rivelato: “Non c’è nessuna frequentazione con Tony Effe, che è solo un amico. Si parla però di un altro uomo, conosciuto tempo fa a Forte dei Marmi. Lui ha 33 anni, classe 1991 e fa il medico“.

Anche Tg Com ha confermato la versione dell’inviato di Pomeriggio 5: “La presunta liaison con Tony Effe sarebbe solo fumo negli occhi. In realtà Chiara Ferragni si frequenterebbe da qualche tempo con un giovane medico ortopedico. Si tratterebbe di Andrea Bisciotti, 31enne toscano, che lavora all’Humanitas di Milano. Tra gli indizi ci sarebbe il fatto che Bisciotti su Instagram ha tra i follower proprio Chiara Ferragni“.

Dagospia ha poi fatto il nome della presunta nuova amicizia alchemica di Chiara Ferragni: “I sussurri negli ambienti ospedalieri confermano l’indiscrezione di “mam-e.it”: Chiara Ferragni ha una frequentazione con un ortopedico di 31 anni di nome Andrea. Dagospia è in grado di rivelare qualche dettaglio in più: il medico che ha catturato l’attenzione dell’influencer si chiama Andrea Bisciotti. – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – E’ toscano, si è laureato all’università di Parma, lavora presso l’Humanitas di Milano, volto angelico e addominale scolpito. Su Instagram il misconosciuto Bisciotti ha come follower d’eccezione proprio Chiara Ferragni. Sui social mostra una vita da sportivo, tra surf, barche, vacanze e moto d’acqua, che consegna l’immagine di un condizione piuttosto agiata“.

“#ChiaraFerragni aveva tutto e probabilmente si è montata un po’ la testa” Licia Fertz a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bYGoV7ZAsX — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 14, 2024

PH: Tg Com