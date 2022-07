Vi siete mai imbattuti in luoghi e paesi con dei nomi strani? In giro per l’Italia e per il Mondo ce ne sono molti, e leggendo alcuni di questi non siamo riusciti a trattenere un sorriso. Oggi vogliamo fare un tour virtuale per scoprire questi nomi insieme a voi. Alcuni di questi hanno un significato ben preciso, mentre per altri ci sono varie interpretazioni, un po’ come per i sogni per chi gioca al Lotto oppure al Million Day (ecco qua i numeri amici ).

Da Paperino a Belsedere, in Toscana

Una delle regioni italiane che vanta il maggior numero di paesi con dei nomi “particolari” è la Toscana. A pochi chilometri da Prato c’è Paperino, una piccola frazione della città toscana, che a differenza di quello che in molti possono pensare non è legata al famoso personaggio della Disney. La frazione pratese infatti prende il nome da Paperium, un antico legionario romano fondatore di una delle 45 ville che si trovano nel territorio pratese. Spostandoci di pochi chilometri, in provincia di Pistoia, nel bel mezzo delle colline si trova il paesino di Femminamorta. In provincia di Siena troviamo le indicazioni per Belsedere (frazione di Trequanda), uno dei tanti piccoli borghi delle crete senesi dove si produce un ottimo vino.

Tra Inferno e Purgatorio

I nomi di alcune località ci riportano alla Divina Commedia. Nel comune di Custonaci, in provincia di Trapani, c’è la frazione di Purgatorio. In realtà di paesi e frazioni che si chiamano Purgatorio ce ne sono anche altri in Italia, tra cui uno in provincia di Pordenone e uno a pochi chilometri da Salerno. In Umbria invece troviamo Casa del Diavolo, una piccola frazione del comune di Perugia.

Altri paesi e luoghi in Italia

Di paesi dai nomi particolari ce ne sono ancora tanti. Sulle rive del Po, in provincia di Rovigo, troviamo la cittadina di Occhiobello, mentre nel Lazio, in provincia di Latina, c’è il piccolo borgo di Campodimele. Dalle parti di Modena c’è un piccolo paese dove non sembrano invitarti ad entrare: si tratta di Altolà, una frazione del comune di San Cesario sul Panaro. In provincia di Sondrio, in Valtellina, troviamo il Monte Disgrazia, mentre in provincia di Bergamo, precisamente in alta Valle Brembana, c’è il Monte Avaro.

In giro per il Mondo

Anche all’estero troviamo dei nomi molto particolari. Partiamo dal Missouri, negli USA, dove si può visitare il paese di Frankenstein, il cui nome è antecedente a quello del film. Sono veramente tanti i nomi strani che troviamo negli States, come ad esempio Hot Coffee, Nothing e Boring, anche se il più bizzarro sembra essere No Name, in Colorado.

In Perù c’è un paese che si chiama Sexy, che è uno degli undici distretti della provincia di Santa Cruz.

Ecco qua invece i due nomi più lughi al mondo: nomi: Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu in Nuova Zelanda e Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch in Galles.