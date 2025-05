L’universo ‘a fumetti’ di Giacomo Bevilacqua

Giacomo Keison Bevilacqua è un artista versatile, fumettista e illustratore, noto per opere come “A Panda Piace”, “Suono del Mondo” e “Memoria”. La sua unicità si riflette in storie che intrattengono e fanno riflettere. Ha iniziato con Eura Editoriale e ha fondato la sua casa editrice, Gigaciao. Il suo percorso è caratterizzato da collaborazioni con importanti realtà del fumetto, sia italiane che internazionali. Bevilacqua ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo stile distintivo e alla capacità di emozionare con ogni sua opera.