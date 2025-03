L’Unione Europea vuole etichette con avvertenze

L’Unione Europea ha proposto di inserire avvertenze sanitarie sulle bottiglie di vino simili a quelle sui pacchetti di sigarette, per sensibilizzare i consumatori sui rischi associati al consumo di alcol. Questa iniziativa, parte del Piano europeo di lotta contro il cancro, mira a ridurre le malattie oncologiche e altre patologie legate all’alcol. Tuttavia, ha scatenato forti critiche tra i produttori italiani, che considerano il provvedimento eccessivo e dannoso per il settore vitivinicolo.

L’UE giustifica la propria posizione richiamando studi del settore sanitario che evidenziano i rischi dell’alcol, affermando che non esiste un livello di consumo sicuro. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che un consumo moderato di vino, in particolare rosso, possa avere effetti benefici grazie ai polifenoli e al resveratrolo. I produttori italiani, come Coldiretti e Filiera Italia, evidenziano la differenza tra vino e alcolici ad alta gradazione, sostenendo che il vino, se consumato responsabilmente, non rappresenta un pericolo per la salute.

Le preoccupazioni non riguardano solo la salute, ma anche l’impatto economico. L’Italia, primo produttore mondiale di vino, conta quasi 14 miliardi di euro di fatturato e impiega 1,3 milioni di persone. Le etichette allarmistiche potrebbero compromettere la reputazione del vino italiano sui mercati internazionali, preparando il terreno per la concorrenza di altri produttori non soggetti a tali restrizioni. Coldiretti e Filiera Italia hanno annunciato mobilitazioni a livello nazionale per difendere un prodotto che è parte fondamentale della cultura italiana, avvertendo che le misure dell’UE potrebbero avere un effetto devastante su un settore cruciale per l’economia nazionale.