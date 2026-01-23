L’Unione Europea supera il fossile con energia verde

L’Unione Europea ha raggiunto un punto di svolta nel settore delle energie rinnovabili. Per la prima volta, l’energia pulita generata all’interno dell’UE ha prodotto più elettricità dei combustibili fossili, un traguardo descritto come un punto di svolta importante da parte degli esperti.

Una revisione del settore energetico dell’UE condotta da Ember, un thinktank, ha rivelato che il vento e il solare hanno generato il 30,1% di elettricità, superando di poco le fonti di energia fossile che hanno generato il 29,0%. L’idroelettrico e il nucleare hanno coperto il resto.

L’analista energetica Dr Beatrice Petrovich ha affermato che questo momento segna un cambiamento rapido nel settore energetico dell’UE. La crescita dell’energia verde è una buona notizia non solo per il clima, ma anche per la riduzione del rischio di ricatto energetico da parte degli esportatori di combustibili fossili. Investire in energie rinnovabili autoprodotte è una strategia chiave per ridurre questo rischio, in un contesto in cui la geopolitica continua a destabilizzare.

L’UE sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal gas russo, ma è diventata più dipendente dal gas naturale liquefatto importato dagli Stati Uniti. La prossima sfida sarà ridurre la dipendenza dell’UE dal gas importato costoso. La diffusione delle batterie sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo, e secondo il rapporto, la loro adozione è aumentata notevolmente nell’UE.