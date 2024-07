“L’unica spiegazione che posso dare è…” Uomini e Donne, la dama conferma la fine della storia con il cavaliere

Sembrava andare avanti in modo sereno per la coppia. La vicinanza delle due personalità, però, non era ciò che faceva bene a entrambi

La storia d’amore tra due ex partecipanti di Uomini e Donne è giunta al capolinea. La coppia, nata e cresciuta durante il dating show, era da tempo al centro di alcune voci che annunciavano già una possibile separazione.

La coppia di cui stiamo parlando è quella formata dai due (ormai ex) innamorati a Uomini e Donne, Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. I due, infatti, avevano lasciato felicemente il programma insieme ad aprile, e ce li ricordavamo così. In un’intervista a Casa Lollo, Maura ha confermato le voci sulla loro rottura:

Tra me e Gianluca c’è stata incompatibilità di carattere e la distanza, anche se per me non era un problema. Ognuno ha la sua vita, io ho due figli e ci vedevamo ogni quindici giorni o tre settimane. Lui è venuto spesso a Brindisi, io sono andata una volta a Roma e abbiamo anche visitato Ida a Terracina.

Insomma, sembrava poter andare avanti in modo sereno per la coppia ma, forse, questo ritmo e questa vicinanza di personalità non era ciò che faceva bene a entrambi. Maura, non volendo per forza fare annunci, “non sono Jennifer Lopez” afferma divertita, afferma di essere “una persona normalissima” e per questo non vuole creare un polverone. “Per quanto mi riguarda, l’unica spiegazione che posso dare è l’incompatibilità di carattere. Sono single”, conclude così l’ex partecipante di Uomini e Donne.

Sulla possibilità di tornare nel parterre del dating show, la Vitali dichiara: “Con l’esperienza di pochi mesi che ho fatto, tornerei a Uomini e Donne più sicura, ma al momento non ci voglio pensare, voglio concentrarmi sull’estate. Può darsi che a settembre mi dedichi completamente al lavoro”. D’altronde, l’ex partecipante del programma Mediaset non sembra portare con sé rimpianti riguardo al suo percorso a Uomini e Donne. “Ho seguito il cuore e non la testa”, afferma e per questo è uscita rapidamente dal programma.

Sul trono di Ida, alcune parole sulla travagliata coppia, specie dopo le “malefatte” di Mario: “Io avrei gestito la situazione diversamente. Non tollero neanche le piccole bugie, significano che non mi stai rispettando. Ida agisce con troppa buona fede […] La vita insegna, e io oggi so benissimo cosa voglio.”

Per Maura e Gianluca sembra essere conclusa in modo definitivo. Maura ha rivelato di aver bloccato il suo ex partner: “L’ho bloccato. A settembre vedremo, la vita è adesso. Per ora voglio organizzare un viaggio con i miei figli e godermi ogni giorno”.