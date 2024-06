“L’unica cosa che mi interessa è che sono viva e sono qui per il mio bambino” Si sottopone ad un intervento chirurgico ma rimane devastata da quello che vede

Olivia Munn è un’attrice molto famosa che ha deciso di sottoporsi ad un intervento molto delicato, una doppia mastectomia. La donna però è rimasta esterrefatta dal risultato, tanto da definirsi devastata dalla faccenda.

Olivia Munn

Questa è la sua storia.

Olivia Munn si sottopone ad una doppia mastectomia

Olivia Munn è un’attrice americana che è diventata famosa per la sua partecipazione nella saga cinematografica di X-Men. La donna ha avuto modo di parlare un po’ di sé in una recente intervista nel podcast SheMD.

Olivia Munn

In questa occasione la donna ha rivelato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento di doppia mastectomia a causa di una forma tumorale maligna che l’ha per l’appunto colpita al seno. Aver sviluppato questa malattia ha spaventato davvero moltissimo la donna, la quale ha deciso di rimuovere entrambi i seni onde evitare la diffusione del cancro.

A quanto pare il tumore sarebbe stato diagnosticato ad Olivia circa un anno fa a seguito di una mammografia che in un primo momento le aveva dato un esito negativo. Ha poi tentato di sopravvivere alla malattia sottoponendosi a diversi interventi, ma alla fine ha dovuto optare per l’asportazione completa del seno.

La reazione di Olivia dopo l’intervento

Olivia Munn

Sottoporsi ad una mastectomia non è di certo semplice, in quanto si va a privare una donna di un suo lato caratteristico che può comportare gravi ripercussioni anche sul piano psicologico. Proprio per questa ragione viene solitamente offerta una consulenza psicologica durante questo percorso terapeutico.

Olivia ha quindi raccontato la prima reazione quando si è guardata allo specchio a seguito della doppia mastectomia. La donna ha raccontato di essere sola nel suo bagno quando si è guardata al seno e ha cominciato a piangere come mai aveva fatto nella sua vita. Ero devastata non mi riconoscevo l’unica cosa che mi interessa è che sono viva e sono qui per il mio bambino. Forse un giorno la gente dimenticherà che ho avuto il cancro forse non lo saprò mai ma mi guarderanno il seno e diranno ‘oh guardala’. Negli ultimi mesi ho subito diversi interventi chirurgici ho passato a letto moltissimi giorni tanto da non riuscire nemmeno a contarli e ho imparato più cose sul cancro sui trattamenti e sugli ormoni di quanto avrei mai potuto immaginare?

Parole molto forti che vanno al di là di ogni cosa, in quanto Olivia è una grande donna e siamo certi che riuscirà a sconfiggere anche questa fase molto dolorosa di tutta la sua vita.