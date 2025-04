Lungo quasi 1000 chilometri, questo tratto della Via della Seta è perfetto per vivere un viaggio di altri tempi

Terre lontane, città con storie antichissime e palazzi emblematici caratterizzano la Via della Seta in Uzbekistan, un percorso di oltre 8.000 km che ha favorito scambi tra l’impero cinese e quello romano, attivo dal 206 a.C. fino ad oggi. La rotta tocca città storiche come Khiva, Bukhara, Shahrisabz, Samarcanda e Tashkent.

Khiva, storica capitale della Corasmia, è famosa sia per il suo ruolo commerciale sia per il mercato degli schiavi. Il suo Itchan Kala, patrimonio dell’umanità UNESCO, ospita oltre 50 monumenti e un palinsesto architettonico di grande valore. A Bukhara, un centro commerciale prospero, si trovano il complesso Po-i-Kalyan e l’imponente Ark, una fortezza che conserva musei significativi. Shahrisabz, città natale di Tamerlano, è famosa per gli edifici tumeridi e il Palazzo Bianco, oggi in rovina.

Samarcanda è un mix di colori e storia, con la piazza del Registan e la Moschea di Bibi Khanum, ridotta a rudere da un terremoto. Il Mausoleo Gur-e Amir, lungo il percorso, è il sepolcro di Tamerlano e fonte d’ispirazione per il Taj Mahal.

Tashkent, capitale moderna dell’Uzbekistan, ha radici antichissime e ha subito numerose distruzioni, ma conserva alcuni edifici storici come il Palazzo del Principe Romanov e il complesso Hazrati Imam, con una delle più antiche copie del Corano. Il Bazar Chorsu rappresenta un legame con il passato mercantile della Via della Seta, offrendo un’esperienza sensoriale unica tra colori e profumi.