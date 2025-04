Lungo applauso per Papa Francesco, commemorazione oggi in Parlamento

Oggi il Parlamento ha commemorato Papa Francesco, la cui salma è stata portata a San Pietro, mentre centinaia di fedeli si trovano in fila per rendergli omaggio. In Aula, è stato osservato un minuto di silenzio e alla fine della commemorazione c’è stato un lungo applauso. I presidenti di Senato e Camera hanno preso la parola, con Ignazio La Russa che ha elogiato l’impegno del Pontefice per la giustizia e la pace. Ha evidenziato come la sua presenza in Piazza San Pietro, anche nelle ultime settimane di vita, fosse un invito alla comunità, un gesto simbolico di amore e speranza, capace di rompere le barriere dell’isolamento.

Lorenzo Fontana ha sottolineato che Francesco è stato un Papa vicino alle persone più fragili e un “pellegrino di pace”. Ha ricordato il suo impegno instancabile per diffondere fiducia e conforto in tempi di tensioni globali, affermando che il suo pontificato ha sempre posto attenzione ai problemi sociali e umanitari. Fontana ha enfatizzato come Francesco non abbia mai abbandonato nessuno, impartendo la benedizione ‘Urbi et Orbi’ anche nell’ultimi giorni di vita.

Al contrario, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno criticato il governo, accusando di ipocrisia chi non ha ascoltato gli appelli del Papa per la pace e la giustizia sociale. Schlein ha sostenuto che la sua morte merita ricordo ma non l’ipocrisia di chi nega i suoi messaggi sui migranti e le disuguaglianze. Conte ha parlato di un Papa “scomodo” e ha esortato a non dimenticare i suoi insegnamenti, auspicando azioni concrete per onorare la sua eredità.