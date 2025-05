Lunetta Savino: Cinema italiano e poco spazio per le donne

L’attrice Lunetta Savino è stata ospite della trasmissione Belve, dove ha espresso forti critiche contro l’industria cinematografica italiana. Savino ha sottolineato come nel cinema vi sia meno spazio per le donne rispetto alla televisione, un settore dove ha trovato maggiore opportunità, come dimostra la sua partecipazione alla serie Un medico in famiglia. Durante l’intervista, ha condiviso la sua esperienza professionale, affermando di aver costruito la sua carriera senza favoritismi, sottolineando che molte talentuose interpreti hanno dovuto attendere di avere legami con registi o produttori per ottenere ruoli significativi.

L’attrice ha raccontato una particolare esperienza di audizione, in cui le è stato detto di non poter interpretare Ofelia a causa del "profilo del naso non adatto". Riguardo al tema dei baci sul set, ha definito Enrico Brignano un "pessimo" baciatore e ha elogiato Emilio Solfrizzi per le sue doti in questo ambito.

Savino, nata a Bari il 2 novembre 1957 e laureata al DAMS di Bologna, ha esordito nel mondo della recitazione nel 1981 con Macbeth e ha debuttato al cinema nel 1998 con Grog, ma è diventata famosa grazie al ruolo di Cettina Gargiulo ne Un medico in famiglia. Tra i suoi successi, ha ottenuto nel 2015 il premio Flaiano come migliore attrice per il film tv Pietro Mennea – La freccia del Sud. Attualmente, è legata sentimentalmente al giornalista Saverio Lodato.

