Lunetta Savino: Amore a distanza e ricordi di una separazione

Lunetta Savino sarà ospite questa sera del programma Belve, dove condividerà dettagli sulla sua carriera e vita privata. L’attrice, apprezzata per il ruolo di Cettina in Un medico in famiglia, ha recitato in diverse altre produzioni, tra cui Libera e Mine Vaganti.

Savino è stata sposata con l’attore Franco Tavassi fino al 1994, da cui ha avuto un figlio, Antonio. Dopo il divorzio, ha avuto altre relazioni, ma ha dichiarato di aver sofferto per la separazione. "Pensavo: ne risente. Però, ho superato tutto e, ogni volta, spero ancora che sia per sempre", ha affermato in un’intervista.

Attualmente, il figlio vive all’estero, provocando un sentimento di nostalgia in Savino, che ha sempre incoraggiato la sua indipendenza. Il suo rapporto con Antonio è molto forte, nonostante la distanza.

Dal 2015, Savino è legata al giornalista Saverio Lodato, conosciuto durante le riprese di Felicia Impastato. La loro relazione, caratterizzata da viaggi tra Roma e Palermo, è definita “importante” dall’attrice, la quale ha sottolineato che l’indipendenza di entrambi è uno dei punti di forza del loro legame.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it