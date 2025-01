Lunedì la Consulta decide sui referendum

Lunedì 20 gennaio, la Corte Costituzionale è chiamata a decidere sull’ammissibilità di sei referendum popolari riguardanti temi di grande importanza sociale, politica ed economica: Autonomia, cittadinanza e lavoro. La riunione, che avverrà a porte chiuse, coinvolgerà comitati promotori e associazioni sia favorevoli che contrarie. La decisione sarà resa nota nel pomeriggio stesso.

La Corte, composta da 11 giudici invece dei 15 previsti, ha preso in considerazione la regolarità dei referendum previa valutazione della Corte di Cassazione, che ha dichiarato conformi tutte le richieste, eccetto una sull’autonomia differenziata. Ora, la Corte Costituzionale esaminerà la compatibilità dei quesiti con la Costituzione, ponendo attenzione alla libertà di voto degli elettori.

Il referendum sull’Autonomia differenziata, il più contestato, è sostenuto da partiti di opposizione e organizzazioni sindacali. Propone l’abrogazione totale della legge 86 del 2024, criticata per il suo potenziale di aumentare le disuguaglianze sociali e territoriali. I promotori, guidati da Giovanni Maria Flick, sostengono che la legge potrebbe frantumare il Paese in piccole entità autonomistiche.

Un altro quesito riguarda il tema della cittadinanza, promosso da diverse organizzazioni. Propone di ridurre da 10 a 5 anni il tempo di residenza legale in Italia per gli stranieri extracomunitari che desiderano acquistarla. L’Ufficio Centrale per i Referendum ha giudicato il quesito conforme, ma i promotori temono che la formulazione possa risultare manipolativa, portando a una sua inammissibilità.

Infine, ci sono quattro quesiti sul lavoro, principalmente volti ad abrogare alcune disposizioni del Jobs Act del 2014. Le proposte mirano a ripristinare il reintegro per licenziamenti illegittimi, estendere tutele contro licenziamenti per piccole imprese e reintrodurre motivazioni specifiche per contratti a tempo determinato. Inoltre, si chiede l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale per infortuni sul lavoro per aziende appaltatrici.

La decisione della Corte potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche pubbliche e sulla vita dei cittadini, poiché toccherà questioni fondamentali come diritti lavorativi e uguaglianza sociale.