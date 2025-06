Lunedì in Villa: Cultura e Inclusione Estate 2025

“Lunedì in Villa”: Rassegna culturale estiva a Monsummano

Dal 16 giugno al 21 luglio 2025, ogni lunedì si svolgerà "Lunedì in villa" nel giardino di Villa Martini. La manifestazione offre appuntamenti serali dalle 21, incentrati su letteratura, spettacolo e inclusione sociale, con l’intento di promuovere momenti di incontro e intrattenimento.

Il programma include presentazioni di libri e interviste con autori. Tra gli eventi in programma figurano una serata dedicata alla comicità e un incontro con i rappresentanti degli Special Olympics. In caso di maltempo, gli eventi si trasferiranno all’interno del Museo di arte contemporanea e del Novecento di Villa Martini.

"Lunedì in villa" mira a diventare un appuntamento annuale per l’estate monsummanese, favorendo la partecipazione culturale e il dialogo tra artisti e cittadini in un contesto suggestivo. Gli obiettivi della rassegna sono animare culturalmente il territorio, sostenere la diffusione della cultura, promuovere la lettura e facilitare occasioni di socialità per diverse fasce d’età.

Il programma prevede:

16 giugno : Presentazione del libro “Nessuno: voci nella storia del mostro di Firenze”; intervista agli autori Edoardo Orlandi ed Eugenio Niccolini.

: Presentazione del libro “Nessuno: voci nella storia del mostro di Firenze”; intervista agli autori Edoardo Orlandi ed Eugenio Niccolini. 23 giugno : Presentazione del libro “Portofino blues”; intervista a Valerio Aiolii, finalista Premio Strega 2025.

: Presentazione del libro “Portofino blues”; intervista a Valerio Aiolii, finalista Premio Strega 2025. 30 giugno : Serata dedicata allo sport e inclusività, incontro con gli Special Olympics.

: Serata dedicata allo sport e inclusività, incontro con gli Special Olympics. 7 luglio : Tema del viaggio, intervista a Paolo Ciampi e Dario Franchi.

: Tema del viaggio, intervista a Paolo Ciampi e Dario Franchi. 14 luglio : Presentazione del libro “Al vostro posto non ci so stare”, intervista a Fabrizio Bartelloni.

: Presentazione del libro “Al vostro posto non ci so stare”, intervista a Fabrizio Bartelloni. 21 luglio: Serata di spettacolo con comici emergenti.

Fonte: Comune Monsummano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.valdinievoleoggi.it