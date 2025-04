Lunedì da incubo per i mercati: Piazza Affari crolla a -5,18%

Un lunedì nero ha colpito i mercati, con la borsa di Milano che chiude a -5,18%, posizionandosi come la peggiore in Europa insieme a Madrid. La capitalizzazione è diminuita oggi di 683 miliardi di dollari. Il calo registrato dal Giorno della Liberazione, come lo definisce Donald Trump, è del 15%, e il bilancio annuale è negativo, con un -4%. Anche le borse di New York hanno aperto in ribasso, tra il 4 e il 5%, mentre circolavano notizie contrastanti, inclusa l’ipotesi di una pausa di 90 giorni sui dazi, che è stata definita “Fake News” dalla Casa Bianca. Trump ha dichiarato che ci saranno negoziazioni con vari paesi, ma non con la Cina. Di conseguenza, i titoli più esposti alla Cina, come Apple (-6%) e Tesla (-5%), hanno subito un ulteriore calo. Nella notte, la borsa di Hong Kong ha registrato la più grande contrazione dal 2008, con un -13%. Tutti i 40 titoli del paniere principale di Piazza Affari hanno visto una diminuzione, con A2a e Recordati in calo dell’8% e una discesa di oltre il 7% per Eni, Enel, Hera e Moncler. Anche il prezzo del petrolio è sceso, con il Brent attualmente a 64,3 dollari al barile, -2% oggi e -14% in una settimana. Tra i pochi aspetti positivi per i consumatori, il gas è diminuito del 1,4%, scambiato a 35,8 euro al megawattora.