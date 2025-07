L’Unar sotto il governo Meloni: diritti a rischio in Italia?

Bruxelles ha avviato un dibattito su un organismo italiano incaricato di combattere la discriminazione. L’Unar, l’Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali, è stato al centro di recenti preoccupazioni sollevate dagli europarlamentari del Partito Democratico, i quali hanno denunciato le interferenze del governo Meloni nella sua gestione.

Attivo dal 2003, l’Unar è diretto da un nominato politico, selezionato dal Presidente del Consiglio, il che mette in discussione la sua indipendenza. Secondo i firmatari di un’interrogazione alla Commissione europea, l’attuale governo sta ostacolando i finanziamenti per progetti anti-discriminazione e ha interrotto i contatti con organizzazioni della società civile, in particolare quelle che si occupano dei diritti LGBTQIA+.

La risposta della Commissione, rappresentata da Hadja Lahbib, è stata di attesa. Essa ha precisato che, al momento, non ci saranno interventi nei confronti dell’esecutivo italiano. Il tema sarà legato alla prossima direttiva sulle norme per la parità, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 19 giugno 2026. Una volta scaduto questo termine, la Commissione procederà a verifiche sulla conformità delle misure adottate e potrà attivarsi in caso di non conformità tramite procedure di infrazione.

Fino ad allora, l’Unar continuerà a operare senza interferenze dalla Commissione europea, in un periodo coincidente con la prossima campagna elettorale italiana, prevista per settembre 2027, che potrebbe rendere difficoltosi provvedimenti significativi su questo fronte.