Luna Scognamiglio de Il Collegio è di nuovo finita su Biccy.it e questa volta non c’entrano niente né i suoi baci all’interno del reality di Rai Due, né tantomeno il mistero sulla sua età (e sul perché sia stata spacciata per maggiorenne quando è andata da Paolo Bonolis), ma c’entra sua madre, Solange Hutter.

A molti il nome di Solange Hutter non dirà niente, ma in realtà è conosciuta perché è (o è stata) la preside dell’istituto Marini-Gioia di Amalfi.

Solange Hutter ha fatto molto discutere perché si è sempre schierata apertamente contro le norme anti-contagio imposte ai ragazzi delle scuole. Basta infatti cercare il suo nome su Google per imbattersi in sue dichiarazioni in merito:

E ancora:

Solange Hutter, secondo quanto riportato dal portale Il Vescovado, avrebbe anche partecipato ad una manifestazione no-mask organizzata dai negazionisti.

Questa una sua dichiarazione durante la Marcia della Liberazione:

“A proposito di mascherine, si stanno moltiplicando casi di morte di bambini e persone per l’uso indiscriminato di questi dispositivi e a tale proposito, a tale proposito voglio invitare tutti ad usare dei foulard per proteggere le vie respiratorie, come recitano i dpcm e non le mascherine in quanto non siamo malati e l’Italia non è un ospedale a cielo aperto come si vuol far credere, distruggendo il turismo e l’economia”.