Luna Rossa sconfitta in finale della Louis Vuitton Cup, Ineos Britannia all’America’s Cup 2024

Luna Rossa è stata sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup, con Ineos Britannia che ha vinto l’undicesima regata della serie il 4 ottobre 2024, con un punteggio finale di 7-4. Questo risultato consente alla squadra britannica di qualificarsi per la finale dell’America’s Cup, dove affronterà il detentore del titolo, il Team New Zealand, dal 12 al 27 ottobre nel mare di Barcellona. Per conquistare il trofeo, ogni squadra dovrà vincere un totale di 7 regate.

Nell’undicesima regata, l’imbarcazione di Sir Ben Ainslie ha preso un buon avvio, guadagnando subito un vantaggio nei primi tratti. Anche se Luna Rossa è riuscita a sorpassare la Britannia, ha poi perso terreno a causa di una virata sfavorevole. Ineos ha incrementato il suo vantaggio, raggiungendo i 9 secondi alla seconda boa. Luna Rossa ha faticato a navigare nelle scie di vento di Ineos, con una distanza di oltre 150 metri nel terzo lato della regata.

Al giro di boa, il distacco era di 11 secondi, con la distanza oscillante tra 200 e 150 metri nel quarto tratto. Dopo un’altra boa, il vantaggio di Britannia si è ridotto a 7 secondi all’inizio del lato di bolina. Luna Rossa ha tentato di recuperare, mentre il gap si è assottigliato raggiungendo i 50 metri, poi scendendo sotto i 25 metri in alcune fasi. Alla sesta boa, il distacco era di 4 secondi, ma Britannia continuava a mantenere il comando della regata.

Nel penultimo lato, l’inevitabile gap era di 8 secondi e, passando all’ultima boa, il vantaggio era di 9 secondi. A quel punto, per Luna Rossa non c’erano più possibilità di recupero e, al termine della regata, Ineos Britannia ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 17 secondi, vincendo così la Louis Vuitton Cup. Con questa vittoria, la squadra britannica si prepara ad affrontare Team New Zealand per il prestigioso trofeo dell’America’s Cup.