Luna Rossa, da oggi finale della Louis Vuitton Cup 2024 contro Ineos: orario e diretta tv

Luna Rossa è ufficialmente in finale nella Louis Vuitton Cup, dove affronterà Ineos Britannia. Il duello avverrà nel mare di Barcellona e sarà trasmesso in diretta TV e in streaming, con l’obiettivo di qualificarsi per l’America’s Cup 2024, dove dovrà sfidare il defender New Zealand. La squadra italiana ha superato American Magic in semifinale, mentre Ineos Britannia ha eliminato il team svizzero Alinghi.

James Spithill, il timoniere della Luna Rossa, ha commentato l’importanza di questa finale, evidenziando che l’incontro con Ineos sarà una competizione intensa e impegnativa. Spithill ha sottolineato che entrambe le squadre si sono preparate a fondo e che Ineos è uno dei più forti contendenti di questa edizione. Ha spiegato che, sebbene abbiano studiato il modo di navigare del team britannico, è fondamentale riconoscere che l’Ineos che affronteranno è evoluto rispetto alle ultime settimane.

La finale della Louis Vuitton Cup inizierà oggi con le prime due regate, e il formato prevede che si disputino al meglio delle tredici sfide. Per garantire la vittoria e andare avanti verso l’America’s Cup, è necessario conquistare almeno sette vittorie. Le regate si svolgeranno il 28 e 29 settembre, e il 1°, 2, 5 e 6 ottobre.

Per i fan della vela, la finale sarà disponibile in diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it, a partire da oggi e fino al 5 ottobre, con inizio alle ore 14.00. Questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un’occasione unica per vedere all’opera alcuni dei migliori team di vela del mondo in una competizione ad alto tasso di adrenalina.

In sintesi, l’attesa è alta per questo confronto decisivo, e tutti gli occhi sono puntati su Luna Rossa, che mirano a scrivere un altro capitolo della storia della vela italiana, affrontando una sfida di grande prestigio contro uno dei rivali più temibili della competizione.