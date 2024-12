Luna Piena Gelida: Guida alla Visione di Domenica 15 Dicembre in Italia

In Italia, il fine settimana è segnato dalla Luna Piena Fredda, l’ultima del 2023, che raggiunge il plenilunio il 15 dicembre alle 10:02. Tuttavia, la Luna sarà invisibile a quell’ora poiché sarà ancora sotto l’orizzonte. Il suo sorgere è previsto intorno alle 16:20, e rimarrà visibile fino all’alba del giorno successivo. Nonostante l’ora del plenilunio, per osservare la Luna Piena Fredda bisognerà attendere il tramonto. Essa sorgerà a Nord Est, tra le costellazioni di Auriga, Gemelli, Orione e Toro. In prossimità della Luna si troveranno anche Giove, che apparirà più brillante grazie alla sua presenza, e Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro. Durante la notte tra il 15 e il 16 dicembre, l’evento celeste sarà ben visibile, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Il termine “Fredda” deriva dalla tradizione delle tribù native americane, come i Mohawk, e si riferisce visibilmente alle basse temperature di dicembre. Altre tribù usavano nomi diversi, come “Luna della Lunga Notte” dai Mohicani, in relazione al solstizio d’inverno, e “Luna di Neve” dai Cherokee. Anche “Luna degli Alberi Gelati” e “Luna Piena di Yule” sono altre designazioni storiche.

È importante notare che i nomi delle lune piene non hanno valore scientifico e derivano principalmente dalla tradizione delle popolazioni nativo americane, che seguivano un calendario lunare per scandire le loro stagioni.

Ulteriori lune piene sono previste nei primi mesi del 2025, con date specifiche a partire da gennaio. Nel frattempo, prima della fine del 2023, si attende una congiunzione tra Luna e Marte il 18 dicembre e diverse correnti meteoriche, come Lincidi e Ursidi. Infine, il mese si concluderà con il secondo novilunio, noto come “Luna Nera”, che arriverà il 30 dicembre.