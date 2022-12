Luna Marì, polemica per il mancato video ad Antonino: la spiegazione di Belen

Oggi i vipponi hanno ricevuto i video auguri dei loro cari. Figli, genitori, amici, parenti, fidanzati, tutti i concorrenti hanno avuto almeno una sorpresa. Ad augurare buon Natale ad Antonino Spinalbese c’erano le sorelle e anche degli amici, molti telespettatori però si aspettavano un video o una foto di Luna Marì. I fan del 27enne si sono lamentati per l’assenza di una clip della bambina, che però va ricordato che ha soltanto un anno e mezzo.

Mi dispiace anche per Antonino che non ha ricevuto il video dalla sua bimba #gfvip — . (@mrhazzastyles) December 24, 2022

Potevano far vedere la bambina ad Antonino, sono sicura che se non fosse stata la figlia di Belen gliela facevano vedere #gfvip — Valeria (@Paolo31788643) December 24, 2022

Luna Marì, Belen interviene dopo le polemiche.

Alcuni utenti hanno criticato Belen per non aver mandato una clip natalizia di Luna Marì ad Antonino. In realtà anche nei giorni scorsi la Rodriguez era stata bacchettata per motivi simili e aveva spiegato che lei non ha mai impedito o vietato nulla.

Un follower ha scritto:”Dovresti mandare almeno una foto di Luna Marì al padre. Sono tre mesi che non la vede e ancora non gli hai fatto avere nulla. Questo sì che sarebbe un bel gesto“. Belen ha spento la polemica con un chiaro: “Guarda che nessuno ha mai vietato niente“.

Alla base del mancato video sono quasi sicuro ci sia proprio l’età della bambina (che a differenza di altri figli di vipponi) non è abbastanza grande da potersi piazzare davanti ad una telecamera da sola e parlare.

Antonino e le parole sulla figlia.