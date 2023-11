Luna, i videogiochi in streaming di Amazon arrivano in Italia: i prezzi

Il servizio di cloud gaming Amazon Luna è ora disponibile anche in Italia, permettendo agli utenti di giocare in streaming senza richiedere hardware specifico o download di lunga durata. Per accedere, è sufficiente visitare la pagina di Luna da un browser, su qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Questo servizio, già operativo in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, offre una varietà di giochi per diversi gusti. I giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di titoli, che spaziano da Fortnite a classici retrò e giochi AAA. Luna è accessibile su diversi dispositivi, tra cui Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi Android e alcune smart TV di Samsung e LG. Per i clienti Amazon Prime, ci sono vantaggi aggiuntivi. Possono giocare a Fortnite, Trackmania e una selezione di giochi in rotazione senza costi aggiuntivi. Inoltre, è possibile collegare gli account Ubisoft per accedere a giochi Ubisoft per PC già posseduti o acquistarne di nuovi. Luna offre diverse opzioni di abbonamento. Luna+, a 9,99 euro al mese, include una vasta libreria di giochi di vari generi, come Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. Gli abbonati a Luna+ godono degli stessi benefici dei clienti Amazon Prime, inclusi i giochi Ubisoft per PC. È disponibile una prova gratuita di 7 giorni.

L’abbonamento Ubisoft+, a 17,99 euro al mese, offre accesso ai nuovi titoli Ubisoft, come Assassin’s Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora, oltre a un catalogo di serie famose come Assassin’s Creed, Rainbow Six e Far Cry. Inoltre, c’è l’abbonamento mensile Jackbox Games, esclusivo di Luna, a 4,99 euro, che include party game come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful. Il controller Luna, ottimizzato per il servizio, si connette direttamente ai server cloud di Luna tramite Wi-Fi, riducendo la latenza. Con la tecnologia Cloud Direct, è possibile passare da uno schermo all’altro senza ulteriori configurazioni. Il controller Luna è attualmente in offerta lancio a 39,99 euro anziché 69,99 euro fino al 27 novembre su Amazon. L’azienda ha inoltre migliorato l’interfaccia utente di Fire TV in Italia, Francia e Spagna, introducendo una nuova sezione dedicata ai giochi. Questa sezione consente di accedere facilmente ai giochi e contenuti per Fire TV.