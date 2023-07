Luna è la prima a scoprire che ha un tumore: il fiuto della cagnolina

La sua cagnolina Luna è la prima a scoprire che ha la sua mamma umana un tumore: il fiuto della sua pelosetta si rivela salvifico.

Senza la sua intuitiva e protettiva cagnolina Luna non sa se sarebbe riuscita a intervenire in tempo per confrontarsi con la sua malattia. È stata questa la riflessione di una donna di origini inglesi dopo aver scoperto, grazie alla sua pelosetta – che prende il nome dal carismatico satellite terrestre, di aver sviluppato nei mesi precedenti al suo primo controllo medico a tal riguardo un tumore al seno. Luna avrebbe annusato e palpeggiato il suo corpo con insistenza nelle settimane che hanno preceduto la sua prima visita da uno specialista, spingendo la donna a sottoporsi all’autopalpazione rendendosi così conto dell’importanza dei segnali a lei inviati istintivamente dalla sua pelosetta.

La notizia riguardante la storia della miracolosa, perché tempestiva, scoperta della malattia della sua umana del cuore – da parte di Luna – è approdata in rete il 23 giugno scorso, grazie alle condivisioni di alcuni utenti direttamente toccati dall’accaduto e dalla pagina ufficiale di “Coverty Live”.

Luna è una dolcissima cagnolina che ha da poco compiuto due anni e che avrebbe da sempre vissuto in simbiosi con al sua padroncina. Luna è nata dall’accoppiamento di due razze diverse. Osservando le sue caratteristiche fisiche si può notare come la sua somiglianza con un elegante esemplare di Greyhound e di un simpatico Whippet sia piuttosto accentuata. Nonostante la colorazione del suo manto ricordi anche quella tipica di un Border Collie, la donna – infinitamente grata al fiuto di Luna – avrebbe spiegato di non sapere con certezza a quale razza appartenessero i suoi genitori a quattro zampe.

“La mia piccola salvatrice“, è in questo modo con cui la donna che risiede attualmente in un quartiere di Nottingham, in Inghilterra, ha desiderato definire con riconoscenza la sua compagnia di avventure a quattro zampe. Il modo in cui Luna aveva indugiato più volte sul suo petto, osservandola, ha permesso alla sua mamma umana di poter rispondere in tempo all’insorgere della malattia e avere salva la vita.

La conferma della presenza del tumore è arrivata, nel mese di April 2023, direttamente dall’équipe medica dell’ospedale dove la donna ha deciso di sottoporsi al primo screening test e, in seguito, di una biopsia. Il tempismo, fondamentale in questi casi, ha dato la possibilità alla mamma umana di Luna di iniziare una mirata terapia con serenità.

La donna ha da poco compiuto 50 anni e ha inoltre spiegato di come – avendo un seno molto abbondate – sarebbe potuto non riuscire facilmente a captare autonomamente l’insorgere di una problematica di questo genere. Ora – dopo essersi sottoposta a due interventi chirurgici – ha informato i suoi affetti più cari e la sua adorata Luna che il cancro ha avuto una remissione.