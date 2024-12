L’umorista di “Cuore” e “Smemoranda” ci lascia a 65 anni

È morto a 65 anni lo scrittore e vignettista napoletano Amleto De Silva, noto umorista che ha esordito in “Cuore” e successivamente sulla celebre agenda “Smemoranda”. Fratello dell’autore Diego De Silva, ha pubblicato diversi romanzi tra cui “Bocca mia mangia confetti” e “Una banda di scemi”. Sono giunti molti messaggi di cordoglio dal mondo culturale, sia partenopeo che oltre.

De Silva è scomparso nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, dopo una malattia che si era aggravata negli ultimi giorni. Nato a Napoli e cresciuto a Salerno, si era trasferito a Roma per lavoro. Dopo i primi successi su “Cuore” e “Smemoranda”, sono seguiti romanzi come “Statti attento da me” e “La nobile arte di misurarsi la palla”. Ha collaborato anche con riviste come “Musica di Repubblica” e “7” del “Corriere della Sera”. Descritto come un acuto ritrattista della società contemporanea, De Silva è stato un maestro nell’arte dell’ironia.

L’editore Florindo Rubbettino ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici, sottolineando come il ricordo di De Silva vivrà attraverso le sue opere che continueranno a far sorridere. Rubbettino ha evidenziato la capacità dell’autore di trasformare il quotidiano in racconti ricchi di riflessione, rendendolo una voce unica nel panorama letterario.

Luigi Franco, direttore editoriale della Rubbettino e editor di De Silva, ha condiviso un commosso addio, descrivendolo come una persona di grande cultura e sensibilità. Franco ha notato come, nelle opere di De Silva, si alternano momenti di comicità brillanti a passaggi di tenerezza e drammaticità, indicativi della sua padronanza espressiva. Ha espresso rammarico per i progetti non realizzati insieme, definendolo un amico generoso e un autore brillante.

Amleto De Silva lascia un’eredità significativa nel panorama letterario, il suo spirito continuerà a vivere attraverso i suoi scritti, che catturano con leggerezza le complessità dell’animo umano. La sua penna ha segnato in modo indelebile, ispirando e divertendo generazioni di lettori.