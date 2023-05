l’umano non si arrende e trova loro video

I medici si rifiutano di operare il suo Husky: l’umano del cane non si arrende e trova una soluzione per salvare la vita al suo quattro zampe.

Non si è arreso di fronte all’idea di perdere per sempre il suo cane. La storia di Damian e di un esemplare di Siberian Husky di sei anni di nome Rex viene da Cadice, una città della Spagna situata nella comunità autonoma dell’Andalusia e capoluogo dell’omonima provincia. Fino a pochi giorni fa le aspettative di vita del povero Rex erano pari a zero. Il cane aveva un grave tumore sul muso sviluppatosi in breve tempo e la una prognosi era così negativa che tutti i veterinari consultati dal proprietario si sono rifiutati di operarlo, affermando che ormai non c’era più alcuna speranza. Ma Damian non ha voluto darsi per vinto.

Non si arrende e trova una soluzione: il lungo viaggio per far operare il cane Husky

Dopo aver portato Rex in tutte le cliniche veterinarie presenti a Cadice e provincia, l’uomo ha realizzato un video da condividere sui social network per mostrare le condizioni di salute del suo cane sperando di trovare un medico professionista che fosse in grado di aiutarlo e operarlo.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Come racconta Nacho Martín, veterinario e direttore della clinica Faunivet dove Rex è stato operato, il proprietario di un rifugio spagnolo per animali ha visto il filmato condiviso su TikTok e si è messo in contatto con Damian. L’uomo conosceva infatti una clinica veterinaria di Vinaròs, la Faunivet, nella quale casi simili a quello di Rex erano già stati trattati. Il direttore della Faunivet, subito contattato, ha chiesto a Damian di inviare altre foto di Rex per accertarsi che l’operazione fosse fattibile. Non appena ha ricevuto esito favorevole, il proprietario dell’Husky ha intrapreso un viaggio di oltre 900 chilometri per raggiungere la clinica situata a Vinaròs, un comune spagnolo della comunità autonoma Valenciana.

Seguici su FACEBOOK per non perdere gli articoli, le foto e i video di Amore a quattro zampe

Il team di veterinari ha subito compreso che si trattava di un fibrosarcoma a crescita molto rapida, che aveva causato a Rex difficoltà respiratorie e gli aveva ostruito la vista. L’operazione è stata lunga e complessa: dopo tre ore e mezza di intervento, l’intero tumore era stato rimosso. Successivamente i medici hanno ricostruito i tessuti del muso e in particolare del naso del cane. Rex ha reagito bene all’operazione e ha già ripreso a mangiare a camminare. trascorrerà alcuni giorni insieme a Damian a Vinaròs.

Nacho spiega come la situazione del cane dovrà essere monitorata quotidianamente; quasi sicuramente «non sarà necessario un secondo intervento, crediamo che Rex stia reagendo molto bene, ma deve essere controllato». L’Husky adesso potrà condurre una vita tranquilla: «il tumore che ha avuto non è metastatico, ma potrebbe riprodursi nella stessa area in futuro. Controllandolo, tutto andrà bene. Rex sarà in grado di condurre una vita completamente normale» spiega Nacho.

@juanmanuelrf Rex nació de nuevo #parati ♬ sonido original – JuanManuelrf

@juanmanuelrf Red todo un campeón ##parati ♬ Fuera las Penas – Go Kico & Flamenco Juan Heredia & Los Siroco

@juanmanuelrf urgente #parati ♬ sonido original – JuanManuelrf

Chi vive con un animale domestico sa bene che il proprio amico a quattro zampe è un membro importante e fondamentale della famiglia e farebbe di tutto per vederlo felice e farlo stare bene, anche affrontare un lungo e costoso viaggio di oltre mille chilometri pur di salvarlo. Proprio così è stato per una giovane ragazza, Marta, che ha portato il suo adorato cagnolino di 10 anni di nome Ares in una clinica veterinaria lontanissima per farlo curare.

Spesso proprio grazie all’affetto e all’amore che gli umani mostrano loro, gli animali domestici riescono a riprendersi da situazioni difficili e a guarire dalle malattie, contraddicendo molte volte le stesse previsioni negative dei veterinari. Così è stato ad esempio per un cagnolino di nome Frenchie che ha dimostrato ai medici che non credevano in lui e che avevano consigliato ai suoi umani di sopprimerlo che impegno, amore e dedizione riescono davvero a fare miracoli: il cucciolo non si è mai arreso e dopo un’importante intervento chirurgico e tanta fisioterapia è tornato a camminare. Neanche il Siberian Husky Rex e il suo umano si sono arresi e, grazie al grande affetto che li lega, adesso il cagnolino si sta riprendendo. (di Elisabetta Guglielmi)