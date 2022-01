La casa del GF Vip è spaccata in due. Da una parte il gruppo che supporta Miriana Trevisan e Lulù Selassié, dall’altro quelli che sostengono l’imperatrice Katia Ricciarelli. A far scoppiare la bomba è stato un duro attacco della cantante, che ha dato della ‘str***a’ alla principessa, aggiungendo che dovrebbe tornare a studiare nel suo paese.

Lulù però non è rimasta in silenzio a subire ed ha risposto al fuoco di Katia: “La figura di M non la faccio io ma voi, non noi. Io devo smetterla? Non ho interesse a parlare con te. Devo andarmene a mangiare fuori? Io vado dove ca*** mi pare, ma chi pensi di essere la padrona di casa? Nessuno è il padrone di questa casa capisci? Siamo tutti uguali. Ma str***a sarai tu, ma cosa vuoi? Che cavolo vuoi da me? Tu attacchi e aggredisci tutti e pensi adesso di passarla liscia? […] Io devo andare al mio paese? Io sono nata qui in Italia. E non ti permettere mai più, la gente ti ha abituato male nella vita facendoti credere che sei sto ca**o, ma chi te ne in***a. Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame“.

Il regno del terrore di Katia è giunto al capolinea?

Aldilà dei fandom, non capisco come facciate a parlare di provvedimenti per il linguaggio di Lulù (che è esagerato) prima di una squalifica per la ricciarelli #GFVIP — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 4, 2022

Per chi dice che Lulu ha esagerato per quanto detto sul peso a Katia oggi

Questo succedeva a settembre

🚨🚨🚨🚨#gfvip #FUORIKATIA #jeru pic.twitter.com/VrdB381Opi — BLANKNAME (@bl4nknam3) January 4, 2022

KATIA: Scimmie alle Selassiè

Carogne alle Selassiè

La principessa a gambe verte a Lulù

Tenutaria del Casino a Miriana

“ah tu saresti una madre” a Miriana #gfvip pic.twitter.com/o6k92ODcL9 — Gigliola Jaccarino (@GJaccarino) January 4, 2022

Lulù si sfoga con Jessica, Miriana e Nathaly.

La Selassié junior dopo aver litigato con la Ricciarelli si è sfogata con le coinquiline che la supportano: “C’è gente che è stata buttata fuori dal GF Vip per molto meno. Altri sono stati cacciati per bestemmie. Voglio vedere se succede adesso. Sono stati buttati fuori Denis Dosio, Bettarini e altri. Spero che venga sbattuta fuori.Katia è una persona cattiva e non si merita la gentilezza di persone buone come noi, sì è cattiva e dice cattiverie a tutti. Viene sempre giustificata per l’età, Giucas che ha la stessa sua età non si permette di insultare le persone“.

Poco dopo la lite con Katia, Lulù ha discusso anche con Soleil: “Stai zitta imbecille. Davvero statte zitta e smettila. Continua così che per me siete tre sceme, sì, tre sceme. Parla, parla , parla, scema. Sei una stupida, falsa, ma lo sai che sei falsa? Si lamentano tutti di te. Dicono che sei una falsona che aggredisce la gente. Anche Katia che difendi si lamenta di te. Diceva che tu e Alex ci prendevate tutti in giro. Ciao imbecille e stai zitta“.

Volevamo delle vere catfight? La fatina c’ha accontentato.