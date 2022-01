Eravamo in molti a sperare nell’arrivo di un’antagonista di livello per Soleil Sorge e in realtà non ci eravamo accorti che il personaggio in questione era già nella casa del GF Vip. Nelle ultime settimane Lulù Selassié ha smesso i panni della fatina ed ha indossato quelli della guerriera. La scorsa settimana la principessa ha affrontato prima Katia Ricciarelli e poi Soleil: “Aggredisci tutti, io non ho paura di te“.

Ieri sera mentre su Canale 5 c’era la pubblicità, Lulù Selassié è tornata all’attacco. La gieffina si è scagliata nuovamente contro Soleil, dandole dell’imbecille e dell’ignorante.

“Sempre a giustificare le sue cattiverie, mo ce siamo rotte i co*****i. Ma che ca**o dici? Stai scherzando spero. Le vere perfidie le abbiamo subite da te e Katia tutto il tempo. Cosa cavolo stai dicendo? Smettila di fare la vittima. Stai zitta e stammi lontana, perché dopo faccio cose… parla da sola o con altri, ma non più con me. Parla al muro, parla al muro, parla al muro. Lasciamo parlare gli ignoranti Manuel. Stai zitta cretina che tanto c’hai Katia che ti difende. Però sai una cosa? Ogni volta che sbagliavi sparlava di te e si lamentava, però non ha il coraggio di dirtelo in faccia? Ogni volta che c’erano le clip su te e Alex diceva ‘che scatole questi due, ci prendono in giro. Ci stanno prendendo per il c**o Sole e Alex’. Statte zitta e vai a scuola che non sai un ca**o della vita brutta imbecille”.

Lulù Selassié e la nomination per Soleil.

Come prevedibile la Selassié ha nominato la Sorge: “Continua a dire cattiverie su me e mia sorella. Però non è un problema perché io so perfettamente la persona che sono io e quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Mi lasci parlare per cortesia? Sei troppo loquace. Alfy c’è troppa loquacità qui dentro e non riesco a parlare. A questo punto se continua me ne vado. Vado via allora? Che loquacità mio Dio. Che loquacità, quanto sei loquace p***a tr**a“.

Per adesso Soleil si è trattenuta, ma speriamo che queste due regine di quest’edizione ci regalino la catfight che meritiamo…

Lulú : nomino Soleil perché tutte le cose che lei ha detto in realtà appartengono alla sua personalità

