Lulù Selassié: Una Resilienza Inaspettata

Manuel Bortuzzo è stato ospite a Verissimo, il noto talk show condotto da Silvia Toffanin, dove ha avuto l’opportunità di condividere la sua storia di vita dopo un tragico incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Durante l’intervista, Manuel ha parlato delle sfide che ha affrontato, a partire dall’incidente avvenuto cinque anni fa. A soli 17 anni, si era trasferito a Roma dopo aver assistito a un episodio di molestia nel centro di allenamento. Questo evento ha cambiato drasticamente la sua vita, portandolo ad essere “bandito” dalle piscine del Veneto, ma Manuel è convinto di aver fatto la scelta giusta.

Unitamente ai ricordi dolorosi, il nuotatore paralimpico ha anche trovato il tempo di esprimere la sua felicità per aver ritrovato l’amore con Costanza, una persona che lo supporta e lo fa sentire libero di essere se stesso. È innamorato e sottolinea che la loro relazione è basata sulla sincerità totale, elemento che ha contribuito al loro successo come coppia. Costanza, a suo dire, lo rispetta e comprende le sue esigenze.

Inoltre, l’intervista ha toccato anche argomenti delicati, come la recente vicenda giudiziaria legata all’ex fidanzata Lulù Selassiè, accusata di stalking. Manuel ha spiegato di non voler approfondire troppo la questione, esprimendo tuttavia il suo dispiacere per la situazione, riconoscendo che anche le separazioni portano alla speranza per il bene dell’altro. Ha dichiarato che ora il suo obiettivo è andare avanti per se stesso, considerandola una sconfitta da entrambe le parti.

Attraverso la sua testimonianza, Bortuzzo ha mostrato la sua resilienza, evidenziando come, nonostante i dolori e le sfide della vita, sia riuscito a trovare la serenità e a ricostruire il suo percorso personale. L’incontro con Silvia Toffanin ha così offerto uno spaccato della vita di un uomo che, malgrado le avversità, continua a lottare e a condividere la sua storia di amore e speranza.