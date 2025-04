Lulù Selassié: Un Incontro Conflittuale

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo,” Manuel Bortuzzo racconta la sua battaglia legale contro Lulù Selassié, recentemente condannata per stalking. Bortuzzo descrive il processo come un “giorno bruttissimo” e critica chi riduce la questione a gossip. La loro relazione, che iniziò nella casa del Grande Fratello, è durata solo due mesi dopo l’uscita, fino a quando Manuel decise di lasciarla. Lulù non accettò la separazione e la situazione si deteriorò, con atteggiamenti invadenti da parte sua, come pedinare e contattare amici per sapere dove si trovava.

Bortuzzo spiega come inizialmente giustificasse il comportamento di Lulù, pensando fosse una reazione alla delusione, ma ha realizzato la gravità della situazione quando lei ha cominciato a minacciarlo, dicendogli che si sarebbe suicidata. Nonostante un tentativo di riavvicinamento, Lulù tornò a essere possessiva e opprimente, spingendo Bortuzzo a porre fine definitivamente alla relazione.

Durante una competizione a Madeira, la situazione è peggiorata ulteriormente quando Lulù si è presentata al suo albergo, aggredendolo verbalmente e fisicamente, portandolo infine a denunciarla. Manuel ha rivelato che, sebbene volesse mantenere l’incidente privato, le pressioni esterne l’hanno costretto ad agire. Riflette sull’ingiustizia percepita nella sua situazione e sulla differenza di trattamento che subisce rispetto alle donne in circostanze simili. Adesso, sta seguendo un percorso terapeutico per superare questa esperienza traumatica e tornare a costruire la sua vita, mantenendo la fiducia nella giustizia.