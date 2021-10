Tempo di confessioni dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ieri notte Clarissa e Lulù Selassié erano in veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ed hanno fatto delle rivelazioni bislacche. Clarissa ha iniziato a parlare delle relazioni della sorella e di una cartella segreta molto particolare che la ragazza ha sul cellulare: “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona“.

Gianmaria e Nicola faticavano a capire, ma quando hanno compreso quello che stava dicendo Clarissa pensavano si trattasse di uno scherzo: “Ma dici davvero? Non ci posso credere”. Lulù Selassié non si è fatta troppi problemi ed ha ammesso tutto: “Sì è vero, ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì“.

Lulù Selassié, la sua cartella paragonata al diario di Ignazio Moser.

La confessione di Clarissa e Lulù non è passata inosservata. Su Twitter in molti hanno paragonato la cartella segreta della principessa al diario con le stelline di Ignazio Moser. Onestamente a me sembrano due cose molto diverse. Anche perché le foto non sono state scattate di nascosto, Lulù Selassié – da quello che ha dichiarato – ha chiesto il permesso a tutti i ragazzi con i quali è stata insieme.

Comunque io fossi in Alfonso Signorini stasera una domanda su questo ‘catalogo speciale’ la farei. Anche soltanto per vedere arrossire Lulù.

