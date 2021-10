Ieri pomeriggio Manuel Bortuzzo si è sfogato con Aldo Montano e si è detto pronto ad un confronto con Lulù Selassié durante il quale avrebbe ridimensionato il loro legame. Il nuotatore però ha confessato di aver paura di ferire i sentimenti della principessa e infatti il tanto atteso faccia a faccia è stato un mezzo disastro. Manuel ha fatto un lungo pippone difficile da capire.

“Per come sono fatto io è difficile. Se tu hai un comportamento io cerco di capirlo, però sto zitto e non dico nulla all’inizio. Tu stai imparando a conoscermi. Io ti dico cosa voglio io e tu mi dici cosa vuoi tu. Sei una bella ragazza, ma per me l’aspetto esteriore è l’ultima delle cose. Tranquilla, non hai fatto niente di sbagliato. Ci sono giorni che ci calcoliamo di più e altri meno e io devo cercare di capire perché, ma anche da parte mia, perché faccio così.

All’inizio c’era uno scambio di coccole e attenzioni ed era bello. Però forse ho sbagliato io a non pensare che agli occhi esterni potesse essere vista come una cosa giudicabile, una storia, che potessero farla sembrare una cosa che non è. Tu mi hai chiesto come definirci, se amici o altro e io ti ho detto che non c’è bisogno di etichette. Lo ripeto, non è necessario dire che siamo amici o altro. Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non darci etichette. Da parte tua penso che ci sia un peso più grande per la nostra situazione. Io voglio capire se siamo o meno sulla stessa linea. Non vorrei prenderti per i fondelli. Capiamo se tu provi qualcosa più di me, perché forse è così. Però pensiamo a noi e non a quello che dicono gli altri”.